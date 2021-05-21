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пятница, 21 мая 2021 14:53

Иран не признает решений канадского суда по делу о сбитом украинском самолете

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Иран не признает решений канадского суда по делу о сбитом украинском самолете
Акция памяти жертв сбитого украинской пассажирского самолета, Торонто, 9 января 2020 года / REUTERS

Иран заявил в пятницу, 21 мая, что канадский суд не имеет юрисдикции рассматривать иск о возмещении убытков в результате аварии украинского пассажирского самолета, сбитого Стражами исламской революции в прошлом году.

Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил в четверг, 20 мая, что Иран должен возместить убытки семьям, подавшим в суд из-за авиакатастрофы, в результате которой погибли 176 человек, 138 из которых - граждане Канады. Об этом пишет Reuters.

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"Все знают, что канадский суд не имеет юрисдикции в отношении этой катастрофы, потому что она произошла за пределами Канады", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Правительство Ирана заявило, что катастрофа самолета в январе 2020 года, вскоре после его взлета в Тегеране, была "катастрофической ошибкой" сил, которые находились в состоянии повышенной боеготовности во время напряженной конфронтации с США.

Иностранные государства обычно не подпадают под юрисдикцию канадских судов, но канадский закон с 2012 года сменил это для стран, отнесенных к "иностранным государствам, поддерживающим терроризм". К таким относится Иран.

Канадский судья не вынес решения о размере возмещения. Это рассмотрят на следующих слушаниях. На момент подачи иска говорилось о компенсации в размере не менее $1,2 млрд.

В иске упоминаются как ответчики: верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, высшие командиры Корпуса стражей исламской революции и другие лидеры Исламского государства.

У Канады нет дипломатических отношений с Ираном, и требование о возмещении, вероятно, будет длительным и сложным процессом, но похожи процедуры происходили раньше с стороны США.

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Дата
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