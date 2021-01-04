Иран нарушил ядерную сделку: на объекте Фордо начался процесс обогащения урана до 20%

Иран нарушил ядерное соглашение. Фото: dw.com

В понедельник, 4 января, Иран начал процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте Фордо.

Об этом сообщило иранское информагентство Mehr News.

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Работа на объекте Фордо запрещена ядерным соглашением в 2015 году. Согласно договоренности, на иранскую ядерную программу накладывают ограничения в обмен на снятие с Тегерана санкций.

Представитель иранского правительства Али Рабиэй сообщил, что на Фордо начали процесс ввода газа в центрифугу по поручению президента Хасана Рухани.

Иран привел части военно-морских сил в Персидском заливе к повышенному уровню боевой готовности.