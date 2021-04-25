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воскресенье, 25 апреля 2021 19:20

Иран начал производство собственной вакцины от Covid-19

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Иран начал производство собственной вакцины от Covid-19
Иран перешел к серийному производству вакцины. Фото: pexels.com

В Иране начали серийное производство собственной вакцины от Covid-19 - COVIRAN.

Сейчас испытание этой вакцины находятся на третьем этапе, однако ее уже начали вводить добровольцам, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Глава Научного совета по коронавирусу Мохаммад Мохбира сообщил, что к сентябрю планируют создать более 30 млн доз вакцины COVIRAN. Из них 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.

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Впервые Иран испытал на человека вакцину COVIRAN 29 декабря 2020 года. Объявили об успешных результатах.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда Украина может получить очередную партию вакцины Pfizer-BioNTech.

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