Иракская разведка поймала одного из лидеров ИГИЛ

Солдат на улице Багдада / Getty Images

В понедельник, 11 октября, власти Ирака заявили, что задержали одного из лидеров ИГИЛ.

Премьер Ирака Мустафа аль-Кадхими назвал его Сами Джассемом. Он курирует финансовые операции ИГИЛ и был заместителем руководителя организации при покойном ее лидере Абу Бакре аль-Багдади. Об этом пишет АР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Кадхими назвал задержания "одной из самых сложных" разведывательных операций, которую когда-либо проводили иракские войска. Представители иракской разведки сообщили, что Джассема задержали в другой стране и доставили в Ирак несколько дней тому.

14 августа 2007 года четыре скоординированных взрыва автомобилей со смертниками в Ираке в городах езидов Кахтания и аль-Джазира убили 796 человек и ранили по меньшей мере 1562 человека. Это самый смертоносный теракт с использованиям автомобилей в Ираке и третий по смертоносности после терактов 11 сентября в США и резни в Кэмп Спайчер в Ираке.