iPhone 12 стал успехом - Apple стремительно нарастила прибыль

Выручка от продаж iPhone в первом квартале увеличилась на 17%. Фото: pexels.com

Уже за 1-й квартал 2021 финансового года бюджет американской компании Apple пополнился на 21%. В 2020-м цена акций выросла на 84%.

Такой скачок связывают не только с выходом последней модели iPhone,но и со спросом на ноутбуки и планшеты в условиях, когда люди по всему миру перешли на удаленную работу и дистанционное обучение, сообщили на сайте компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: AR-очки от Apple смогут менять яркость окружающего мира

В финансовом отчете Apple опубликовали показатели за первый квартал 2021-го, до 26 декабря 2020 года. Выручка компании за этот период составила рекордные $111,4 млрд, тогда как ранее было $91,8 млрд. Чистая прибыль Apple выросла до $28,75 млрд по сравнению с $22,23 млрд в 2019 году. На долю международных продаж приходится 64% квартальной выручки.

Выручка от продаж iPhone в первом квартале увеличилась на 17%, то есть до $65,6 млрд. Выручка с продаж линейки Mac выросла на 21%, а iPad - на 41%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Apple презентует iPhone 13

Топ-менеджер американской корпорации Apple 60-летний Тим Кук заработал за 2020 год около $300 млн. Денежное вознаграждение Кука выросло на 40% - до $10,7 млн. В его собственность также перешли акции Apple общей стоимостью $281,9 млн, которые он с ограничениями получил в рамках долгосрочного пакета стимулирующих выплат.