60-летний топ-менеджер Apple за год заработал $300 млн

Заработная плата CEO Apple в прошлом фингоду составила $3 млн. Фото: Reuters

Топ-менеджер американской корпорации Apple 60-летний Тим Кук заработал за 2020 год около $300 млн.

Финансовые показатели Apple превзошли внутренние цели компании, что позволило увеличить бонусные выплаты главному исполнительному директору, сообщает "Интерфакс".

Несмотря на пандемию, прибыль Apple выросла на 3,9% благодаря скачку спроса на ноутбуки и планшеты в условиях, когда люди по всему миру перешли на удаленную работу и дистанционное обучение. Капитализация Apple в 2020-м взлетела на 80% и превысила $2 трлн.

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Денежное вознаграждение Кука выросло на 40% - до $10,7 млн. В его собственность также перешли акции Apple общей стоимостью $281,9 млн, которые он с ограничениями получил в рамках долгосрочного пакета стимулирующих выплат, оформленного в 2011 году. Кук работает в Apple с 1998-го.

Зарплата CEO Apple в прошлом фингоду составила $3 млн, как и годом ранее. Компания также потратила более $470 тыс. на обеспечение его безопасности и $432 тыс на авиаперелеты.

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Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства менять яркость окружающего мира.