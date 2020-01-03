Интерпол объявил в розыск экс-руководителя Nissan, который бежал из Японии в ящике

Директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона арестовали через месяц после увольнения. Фото: Прямой

Интерпол объявил в розыск бывшего руководителя компании Nissan Карлоса Гона, который бежал от правосудия Японии в Ливан.

Ливан уже получил запрос от Интерпола, сообщает Associated press.

Министр юстиции этой страны Альберт Серхан заявил, что Ливан "будет выполнять свои обязанности", однако отметил, что Гон въехал в страну по легальному паспорту. Министр юстиции добавил, что Ливан не получил официального запроса на экстрадицию от Японии, и отметил, что две страны не имеют договора о выдаче преступников. Таким образом Серхан поставил под сомнение возможность передачи Гона Японии.

В Японии Гон обвиняется в финансовых нарушениях. Он был освобожден под залог 1,5 миллиарда иен (14 миллионов долларов).

Экс-босс Nissan, который имеет гражданство Ливана, а также французский и бразильский паспорта, должен был предстать перед судом в Японии в апреле. Он прибыл в Ливан в понедельник через Турцию. По его словам, он бежал из Японии, спасаясь от "политического преследования" со стороны "сфальсифицированной системы правосудия Японии".

Как Гону удалось бежать из Японии, до сих пор остается загадкой, хотя ливанские власти заявили, что он легально въехал в страну по французскому паспорту.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в финансовых преступлениях бывший босс Nissan Карлос Гон бежал в Ливан из Японии, спрятавшись в деревянном ящике.