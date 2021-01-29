Интернет может породить планетарную революцию: Лукашенко хочет ввести цензуру в соцсетях

Лукашенко хочет ввести цензуру в соцсети. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует принять закон, который касается соцсетей.

Он считает, что интернет может породить планетарную революцию, сообщили в БЕЛТА.

По словам Лукашенко, соцсети начнут цензурировать, но Беларусь не может начать это самостоятельно.

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"Видимо, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен начинать этот процесс. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет другое", - сказал он.

Он добавил, что негативное влияние соцсетей уже отобразилось на ситуации в Беларуси, ведь СМИ активно публикуют фейки.

"Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но они должны выходить от сильных мира сего", - сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел собственную инаугурацию втайне от народа из-за провокации, которую готовили враги.