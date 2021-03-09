Интернет будет доступен во всех видах транспорта

SpaceX собирается подключить транспортные средства к своей интернет-сети. Фото: gagadget.com

Илон Маск анонсировал подключения всех видов транспорта к своей спутниковой сети интернет Starlink.

Сеть будет доступна как в США, так и в других странах. Об этом сообщает CNBC.

В SpaceX такой этап расширения сети интернет называют движущей силой развития Starlink.

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По словам директора по спутниковой политики SpaceX Дэвида Голдмана, такой интернет пользуется спросом среди водителей грузовиков и пилотов, которым нужен доступ к глобальной сети во время движения.

Дочерняя компания Tesla тайно строит огромную аккумуляторную батарею в штате Техас. Ее мощность - более 100 МВт. Такая батарея могла бы обеспечить энергией около 20 тыс. домов в жаркий летний день.