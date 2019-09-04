Интеграция России и Беларуси: "план" Путина передали Лукашенко

Проект программы действий по интеграции Беларуси с Российской Федерацией Александру Лукашенко. Фото - Деловая столица

Проект программы действий по интеграции Беларуси с Российской Федерацией передали белорусскому президенту Александру Лукашенко.

С марта этого года обсуждается вопрос об интеграции в рамках Союзного государства, сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева в комментарии росЗМИ.

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Александр Лукашенко в начале августа поручил правительству Беларуси ускорить согласование этого вопроса с Москвой.

Проект создан на основе Договора о создании Союзного государства, который Минск и Москва подписали в 1999 году.

Президент РФ Владимир Путин усиливает давление на президента Беларуси Александра Лукашенко. Так хочет заставить его согласиться на более глубокую интеграцию с Россией в обмен на дальнейшую помощь.