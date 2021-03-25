Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса

Вакцину AstraZeneca временно прекратят экспортировать с 25 марта. Фото: АР

Индия временно приостанавливает основной экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки.

Причиной такого решения стала необходимость удовлетворения внутреннего спроса на препарат, пишет Reuters.

Данное решение повлияет на поставки вакцин в рамках механизма COVAX, который используют более 180 стран. Препарат временно прекратят экспортировать уже с 25 марта.

"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не станет использовать такой большой шанс в тот момент, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - сообщают источники агентства.

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Задержку препарата ранее уже почувствовали Бразилия, Великобритания, Марокко и Саудовская Аравия.

Правительство Индии решило расширить кампанию вакцинации в стране, включив с 1 апреля в нее лиц, старше 45 лет. Сейчас в Индии зарегистрировано 11,7 миллиона случаев коронавируса, это самый большой показатель в мире после США и Бразилии. В Индии уже ввели более 51 млн доз вакцины: 47 млн - AstraZeneca местного производства, остальное - вакцина COVAXIN, разработанная в Индии компанией Bharat Biotech. Вакцину из Индии сейчас использует Украины. Речь идет о CoviShield - индийскую версию AstraZeneca.