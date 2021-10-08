Индия открывается для туристов впервые за 1,5 лет

Туристов чартерными рейсами начнут пускать с 15 октября. Фото: Pexels

В Индии после 18-месячного перерыва возобновили выдачу туристических виз.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что туристов чартерными рейсами начнут пускать с 15 октября.

Другим разрешат въезд с 15 ноября.

"Иностранные туристы, перевозчики, которые доставляют их в Индию, и другие заинтересованные стороны должны придерживаться всех необходимых протоколов и норм, касающихся Covid-19, о которых время от времени сообщает Министерство здравоохранения и благополучия семьи", - отмечает индийское ведомство.

2019-го Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов. В 2018 году валютную выручку от туризма составил $28,6 млрд.

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Индия сильно пострадала от пандемии коронавируса. Здесь впервые обнаружили штамм Delta. В стране зарегистрировали более 440 тыс. случаев смерти пациентов с коронавирусом и более 33 млн случаев заболевания. Полностью привито 18,63% населения.

Парк слонов на Бали оставил больше десятка слонов голодать, а работники, оставшиеся без зарплаты из-за резкого падения продаж билетов, разъехались. Такие последствия пандемии, которые привели к закрытию парка для туристов. Балийский слоновий лагерь - парк в стиле сафари, расположенный в получасе езды от города Убуд. До пандемии он предлагал ряд мероприятий на природе, таких как катание на велосипеде по рисовых полях по соседству со слонами и рафтинг.