Индия одобрила антикоронавирусную вакцину AstraZeneca

Индийский регулятор медикаментов одобрило вакцину против коронавируса. Фото: Reuters

Индия одобрила вакцину от коронавируса, которую разработали AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом сообщает Reuters.

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"Индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил в пятницу вакцину против коронавируса для экстренного использования, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 9432 новых больных коронавирусом. Умерли 147 человек, преодолели болезнь 10016 пациентов, свидетельствуют данные СНБО. За все время пандемии в Украине подтвердили 1064479 случаев Covid-19.