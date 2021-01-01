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пятница, 01 января 2021 20:35

Индия одобрила антикоронавирусную вакцину AstraZeneca

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Индия одобрила антикоронавирусную вакцину AstraZeneca
Индийский регулятор медикаментов одобрило вакцину против коронавируса. Фото: Reuters

Индия одобрила вакцину от коронавируса, которую разработали AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом сообщает Reuters.

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"Индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил в пятницу вакцину против коронавируса для экстренного использования, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 9432 новых больных коронавирусом. Умерли 147 человек, преодолели болезнь 10016 пациентов, свидетельствуют данные СНБО. За все время пандемии в Украине подтвердили 1064479 случаев Covid-19.

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