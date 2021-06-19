Индийский штамм Covid-19 становится доминирующим в мире

"Дельта" более устойчив к вакцинам против Covid-19. Фото: Укринформ

Дельта-вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным по всему миру.

"Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку", - заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной огранизации (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Reuters.

По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее чем альфа-штамм. Он также вызывает более тяжелые симптомы.

"Дельта" более устойчив к вакцинам против Covid-19, особенно после только одной дозы.

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Дельта-вариант коронавируса - индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант). Этот тип вируса был обнаружен более чем в 80 странах мира и продолжает мутировать по мере распространения. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США. По состоянию на 15 июня "Дельту" обнаружили в 74 странах. Есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.