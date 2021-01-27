Импичмент Трампу пока отложили

Процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу стартовал и по договоренности обеих партий был отложен до 9 февраля.
Решение было принято, чтобы дать сторонам процесса подготовиться, сообщает CNN.
В Сенате отклонили требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным. За это проголосовали 55 человек, против - 45.
Кроме того, члены верхней палаты Конгресса США приняли присягу перед судебным рассмотрением дела по импичменту.
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Ранее Трамп открыл в штате Флорида офис, который "в интересах Соединенных Штатов продвигает" порядок его бывшей администрации с помощью пропаганды и общественного активизма.
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