Импичмент Трампу: дело передали в Сенат

Сенат рассмотрит дело об импичменте Трампу. Фото: РБК

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента на рассмотрение в Сенат.

За выступили 228 конгрессменов, против – 193, сообщает "Радио Свобода".

Теперь обвинение будет рассмотрено сенаторами, которые примут решение, виновен ли глава государства в инкриминируемых ему нарушениях и может ли он остаться на своем посту.

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Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Импичмент объявлен по двум представленным демократами статьям обвинения – в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.