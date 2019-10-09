Импичмент Трампу: Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием

В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием по делу об импичменте президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

В администрации американского президента назвали письмо, направленное лидерам демократической партии, "безосновательным" и "конституционно недействительным" и отклонили его, сообщает BBC.

Письмо-ответ Белого дома поступило после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

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12 сентября один из сотрудников государственного аппарата США подал официальную жалобу на счет того, что сказал президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.