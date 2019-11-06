Импичмент Трампа: посол ЕС в США изменил показания о давлении на Украину

Посол вспомнил о разговоре, дискуссия вокруг которой шла недели. Фото: espreso.tv

Высокопоставленный американский дипломат изменил показания следователям Палаты представителей и признал отложение американской помощи Украине как рычаг давления.

Об этом посол ЕС в США Гордон Сондленд сообщил в 3-страничном приложении к показаниям, который он в понедельник направил в комитеты Палаты представителей, сообщает CNN.

По словам посла, он вспомнил разговор 1 сентября, когда сказал помощнику президента Украины Владимира Зеленского, что помощь в области безопасности связана с расследованиями в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Теперь я вспоминаю, как лично разговаривал с господином (Андреем) Ермаком, где сказал, что восстановление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не выступит с публичным антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

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Новые свидетельства добавляют доказательств демократам, которые утверждают, что президент связал замораживания безопасности помощи США Украине с расследованиями против Байдена. А также взломом серверов Демократического национального комитета во время выборов 2016-го.

Комитет по разведке, иностранных дел и надзора Палаты представителей во вторник опубликовал стенограммы показаний Сондленда и бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

В октябре 2019-го в показаниях Сондленд сказал, что не знал, почему помощь Украине заморозили. Он рассказал, что личный адвокат президента Руди Джулиани всеми силами пытался убедить Украину начать расследование против политических соперников Трампа. И что они могли быть незаконными.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в Конгрессе. Шокин был инициатором расследования по газовой компании Burisma, во время правления которой в 2014-м вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. Шокин занимал должность генпрокурора Украины с февраля 2015-го по март 2016 года.