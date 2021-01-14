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четверг, 14 января 2021 14:05

Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом

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Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Трамп стал первым в истории президентом США, против которого дважды начинали процедуру импичмента / Getty Images

Через неделю после штурма сторонниками Трампа Палаты представителей законодатели собрались, чтобы объявить импичмент главе Белого дома.

Это первый случай за 231-летнюю историю США, когда против президента дважды за его каденцию начинали эту процедуру. Главы государства, который любит хвастаться историческими успехами, позорно оканчивает пребывания у власти. Об этом пишет ВВС в своей аналитической статье о последствиях второго импичмента.

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Президента обвинили в подстрекательстве к беспорядкам после его выступления перед многотысячной толпой у Белого дома. Теперь обвинение направят в Сенат США, где 100 сенаторов будут заседать в качестве жюри под председательством главного судьи Верховного суда США. Суд начнется после инаугурации Джо Байдена 20 января.

Как республиканцы поссорились со своим президентом

Чуть больше года назад Палата представителей впервые объявила Трампу импичмент без единого голоса депутатов-республиканцев. На этот раз 10 членов его собственной партии из 211 решили поддержать обвинения. Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, стала наиболее заметным критиком Трампа.

"Никогда еще не было большей измены со стороны президента США относительно своей должности и присяги", - заявила она.

Есть информация, что некоторые республиканцы в Сенате тоже открыты для голосования против президента. The New York Таймс пишет, что лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл доволен, что Трамп находится на грани импичмента, и надеется, что этот процесс позволит партии полностью порвать с президентом.

Раскол среди республиканцев в Палате представителей ставит перед ними выбор. С одной стороны, оставаться преданными политике Трампа, который создал своеобразную линию партии за 4 года у власти, объединил под своим крылом Белый дом и Конгресс в 2016-м, но потерял все в 2020-м. С другой, неопределенное будущее, свободное от провокационной президентской наглости и риторики.

Демократы не просто объявили импичмент Трампу. Они обвиняли трампизм как явление. В статье упомянуто, что Трамп подрывал легитимность президентских выборов.

Трамп еще имеет значительную поддержку в партии. Но провальные прошедшие недели добавляют смелости его противникам, которые почувствуют силу нанести нокаут президенту, пока он бессилен.

В течение 5 лет Трамп доказывал, что критики, которые не раз писали ему политическую эпитафию, ошибались. Он пережил скандалы и споры, которые уничтожили бы большинство других политиков. На этот раз все может быть иначе, говорится в статье.

Суд в Сенате будет неудобным для Байдена

После принятия присяги 20 января президенту Байдену придется бороться с пандемией, которая забирает 4000 жизней американцев в день, и экономической ситуацией, которая ухудшается. Ему придется делать это, пока Сенат будет вести импичмент против его предшественника.

Некоторые республиканцы предупредили, что импичмент еще больше разожжет и разделит американцев во время, когда нации нужно лечиться от противоречий. Говорят, что это усложнит обещание Байдена объединить нацию.

Суд станет для Байдена проблемой в первые дни работы. Сенат, занятий Трампом, не сможет сосредоточиться на выполнении амбициозной повестки дня Байдена на первые 100 дней. Кроме того, не сможет быстро подтвердить назначения в администрации президента, что ограничит его возможность успешно управлять аппаратом федерального правительства.

Байден спрашивал, может ли Сенат тратить неполный рабочий день для суда над Трампом, одновременно утверждая кандидатуры и законы. Нет гарантий, что республиканцы Сената согласятся с этим.

Первые 100 дней - поворотный момент для любого президента. Это время, когда его политическое влияние - самое высокое.

История импичментов президентов США

Также ВВС пишет о других президентах США, которые прошли импичмент.

Президент-демократ Эндрю Джонсон руководил страной в 1865-1869 годах, после гражданской войны. Постоянно спорил с республиканским Конгрессом, как восстановить побежденный юг США.

Радикальные республиканцы настаивали на законе, чтобы наказать бывших лидеров Конфедерации и защитить права освобожденных рабов. Джонсон использовал свое право вето, чтобы заблокировать их усилия. Тогда Конгресс принял "Закон о сроках полномочий", который должен ограничить возможность президента увольнять членов правительства без одобрения Сената. Джонсон в ответ отстранил от должности члена кабинета министров и политического соперника Эдвина Стэнтона, пока Конгресс был на каникулах. Стэнтон замкнулся в кабинете и отказался уходить. Республиканцы в Палате представителей подготовили 11 статей об импичменте. Не хватило 1 голоса из двух третей Сената. Джонсон отбыл остаток срока, но последние месяцы на посту были охвачены той же борьбой за власть, которая привела к импичменту. В 1869 году на его место пришел республиканец, генерал Улисс Грант.

Президент-республиканец Ричард Никсон руководил страной в 1969-1974 годах. Причиной импичмента послужил скандал 1972 года - журналисты обнаружили, что команда Никсона на выборах устроила прослушивание в штаб-квартире демократов в офисном комплексе Вотергейт в Вашингтоне. Почти 2 года Никсон пытался скрыть участие в деле, что привело к импичменту. В 1974-м Палата представителей подготовила статьи об импичменте. Никсон был вынужден опубликовать записи из Овального кабинета Белого дома, на которых слышно, как он приказывает подчиненных заставить ЦРУ нажать на ФБР, чтобы остановить расследование по делу Уотергейта.

Палата представителей проголосовал за принятие трех статей об импичменте - воспрепятствование осуществлению правосудия, злоупотребление властью и неуважение к Конгрессу. 8 августа 1974 года президент подал в отставку. Он стал единственным главой Белого дома, который сделал это. Вице-президента Джеральда Форда привели к присяге в качестве президента через 6 недель. Через 2 года Форд проиграл выборы демократу Джимми Картеру. Никсон умер в апреле 1994 года.

Президент-демократ Билл Клинтон руководил страной в 1993-2001 годах. В 1998-м в рамках суда против президента за сексуальные домогательства к бывшей подчиненной Поле Джонс Клинтона спросили о его отношениях с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Под присягой он отрицал связь. Несколько дней спустя повторил то же. 9 сентября 1998-го прокурор Кеннет Старр представил отчет Конгресса, в котором были свидетельства Левински о сексе с президентом.

В декабре Палата представителей, где большинство имели республиканцы, проголосовала за импичмент за лжесвидетельство под присягой и препятствования работе Конгресса. В феврале 1999 года Сенат оправдал Клинтона, не собрав две трети голосов.

Клинтон оставил пост в январе 2001 года с рейтингом 65%. Это был самый высокий показатель на посту президента за полвека. Но его партия проиграла борьбу за Белый дом, когда республиканец Джордж Буш-младший победил демократа Альберта Гора на выборах 2001 года.

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