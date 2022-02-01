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вторник, 01 февраля 2022 17:06

Илон Маск заблокировал студента, шпионившего за его самолетом

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Илон Маск заблокировал студента, шпионившего за его самолетом
Илон Маск заблокировал в соцсетях автора бота, который отслеживал его самолет. Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск заблокировал во всех соцсетях 19-летнего студента-программиста Джека Суини, создавшего в Twitter бота @ElonJet, который отслеживал самолет основателя Tesla и SpaceX.

Маск заблокировал его после отказа удалить бот за $5 тыс., рассказал Суини Bloomberg.

Ранее студент говорил, что вел переговоры с Маком относительно цены за удаление бота. Суини также рассказал, что Маск после огласки ситуации в СМИ "ввел некоторые меры", которые должны были бы усложнять отслеживания джету но @ElonJet смог обойти их.

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Сам бот после публикаций СМИ набрал почти 200 тыс. новых подписчиков.

Суини создал ботов в Twitter, которые отслеживают перемещения самолетов Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других миллиардеров. В прошлом году осенью Макс попросил заблокировать бот за $5 тыс. Суини начал торговаться, запросив $50 тыс. или автомобиль Tesla Model 3. В этом году в январе вместо денег попросил стажировку в одной из компаний Маска.

Маск считает, что бот несет угрозу его безопасности, и ему не нравится "идея быть застреленным психом".

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Дата
01
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