Илон Маск воспитывает шестерых сыновей

Маск играет с сыновьями / Instagram Эмбер Герд

Миллиардер 49-летний Илон Маск занят управлением различными компаниями, но у него также есть 6 сыновей, о которых нужно позаботиться.

Предприниматель и его подруга, канадская певица Клэр Буше, 32 года, родили мальчика в мае 2020-го. Также Маск делит опеку над своими 5 другими сыновьями с бывшей женой Жюстин Уилсон. Об этом пишет The Sun.

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1-й ребенок Маска, Невада Александр, родился 2002 года. Это произошло через 2 года после того, как 2000-го он женился на канадской писательницы Жюстин Уилсон, 48 лет. Малыш умер в 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

2004-го Маск и Жюстин родили близнецов Гриффина и Ксавьера. Им сейчас по 17 лет. Их зачали с помощью искусственного оплодотворения. О ребятах известно мало. Маск делит их опеку вместе с Жюстин.

2 года спустя, 2006-го, у пары родились тройня - Кай, Саксон и Дамиан. Они были зачаты с помощью искусственного оплодотворения. Опеку над ними Маск тоже делит с Жюстин. Ребятам сейчас по 15 лет. Маск никогда публично не рассказывал о своей жизни с сыновьями.

"Почти все часы моего бодрствования, не связанные с работой. Провожу их с ребятами. Они любовь моей жизни", - вместо этого рассказала как-то Жюстин.

5 мая 2020-го Маск и его новая партнерша Клэр Буше, которая выступает как певица под псевдонимом Grimes, объявили о рождении мальчика. Пара назвала ребенка X X A-12. Название было частично навеяна песней с последнего ее альбома - 4ÆM. Имя не соответствовало законам штата Калифорния, запрещающие индо-арабские цифры в именах. Чтобы соответствовать закону, пара назвала малыша X AE A-XII. Маск в отношениях с Буше с 2018-го.

После развода с 1-й женой Уилсон 2006-го, Маск женился на английской актрисе Талуле Райли 2010 года и повторно на ней 2013-го - после того, как пара ненадолго рассталась 2012 года. Пара окончательно рассталась во 2-й раз 2016-го.

Также актриса Эмбер Херд, разведена с актером Джонни Деппом, была в длительных отношениях с Маском.

Недавно Маск рассказал о нетрадиционных способах обучения. Илон считает интернет, соцсети YouTube и Snapchat, важнейшими инструментами в обучении детей. Также все дети учатся в частной школе, основанной Маском.