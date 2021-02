Илон Маск ушел с Twitter

Глава компании Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск решил приостановить пользование соцсетью Twitter.

Об этом он сообщил в блоге.

Пока неизвестна причина такого решения. Маск не уточнил, на какое время берет перерыв.

Миллиардер завел страницу в Twitter в 2009 году. На сегодняшний день на аккаунт подписаны около 44,8 млн пользователей соцсети.

Off Twitter for a while