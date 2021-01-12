Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире

За день состояние Илона Маска сократилось на $13,5 млрд или 7,1%. Фото: unsplash

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск перестал возглавлять рейтинг самых богатых людей в мире.

Об этом говорится в рейтинге Forbes Real-Time.

За день состояние Илона Маска сократилось на $13,5 млрд или 7,1%. После завершения торгов на американских биржах он остался эквивалентным $176,2 млрд.

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На 1-е место в рейтинге самых богатых людей мира вышел основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $182,2 млрд. За год он уменьшился на $3,6 млрд, или 1,96%.

Маск обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января. В тот день его состояние выросло на $9 млрд и составило $186,5 млрд.