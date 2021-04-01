Илон Маск одним твитом снова поднял курс криптовалюты

Стоимость криптовалюты Dogecoin резко выросла в цене.
Это произошло после заявления основателя компании по производству ракет и освоения космоса SpaceX Илона Маска в Twitter.
Предприниматель написал, что отправит криптовалюту Dogecoin на Луну.
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После твита Маска, который вероятно является первоапрельской шуткой, Dogecoin начал расти в цене. Сейчас стоимость криптовалюты выросла на почти 19% до отметки $0,063.
Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск с помощью мемов спровоцировал рост криптовалюты Dogecoin на 44%.
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