IKEA предстанет перед судом за шпионаж

Через скандал IKEA ввела новый кодекс поведения. Фото: Reuters

Французский филиал шведской компании IKEA обвинили в слежке за сотрудниками и кандидатами на должности с помощью полицейских и частных детективов. Компании грозит штраф до €3,75 млн.

22 марта начался суд, перед которым вместе с несколькими бывшими руководителями предстанет IKEA France как юридическое лицо, пишет The Guardian.

Схему слежения в 2012 году раскрыли издания Le Canard Enchaîné и Mediapart. Инсайдер IKEA слил газете электронную переписку с частной охранной фирмой, где говорилось о том, что компания якобы стремилась получить доступ к информации о действующих и потенциальных сотрудниках из полицейской базы данных. Профсоюзы подали жалобы на IKEA, обвинив в шпионаже. Суд изучает период с 2009-го по 2012 год, но прокуроры говорят, что такая практика началась значительно раньше.

На скамье подсудимых оказались бывший гендиректор и экс-менеджеры магазинов, а также 4 полицейских, которые передавали конфиденциальную информацию. Всего 15 человек, обвинения против которых содержат незаконный сбор личной информации, получение незаконно собранной личной информации и нарушение профессиональной конфиденциальности. За это им грозит тюремное заключение до 10 лет.

Из-за скандала IKEA ввела новый кодекс поведения и уволила 4 человека.

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