"Ху*ло грозный ХХІ века" – сети реагируют на события в России

Автор: rueconomics.ru

Сегодня российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило о своей отставке. Такое решение было принято после заявлений Владимира Путина относительно изменений конституции. Он предложил передать парламенту право назначать премьера и его команду. Сейчас это делает президент.

Для Медведева планируют создать новую должность - заместителя председателя Совета безопасности России.

Украинские сети неоднозначно восприняли такие новости. Часть пользователей шутят по этому поводу. Другие советуют готовиться к новой волне агрессии со стороны России.

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В своем послании Федеральному собранию РФ Владимир Путин предложил перезагрузить основной закон страны. Среди прочего, установить, что на территории России конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом.