Хулиганство и нарушение: как проходят парламентские выборы в Молдове

11 июля в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. С начала выборов полиция зарегистрировала нарушения, включая хулиганство и призывы к беспорядкам. ФОТО: newsmaker

Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы.

С начала выборов полиция зарегистрировала нарушения, включая хулиганство и призывы к беспорядкам, поступающих от члена одной из политических сил, участвующих в выборах. Также правоохранители зафиксировали нарушения законодательства о выборах.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

Также стало известно о подкупе избирателей. В полицию сообщили о подвозе избирателей в Дубоссарах, Резине и Бендерах. Сейчас полиция устанавливает, оказывали на них давление, чтобы избиратели голосовали за того или иного кандидата. Результаты расследования будут оглашены позже.

"Мужчина, который сообщил в соцсетях о том, что в Варнице избирателям предлагают 25 долларов или 500 рублей за то, чтобы они проголосовали за определенного кандидата, отказался подать заявление в полицию и предоставить доказательства", - сказал заместитель председателя Нацинспектората полиции Молдовы Максим Максиан.

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В Центризбиркоме сообщили, что к полудню проголосовали почти 22 процента избирателей.

"К полудню 11 июля более 600 тыс. Граждан Молдовы проголосовали на досрочных парламентских выборах. Это более 21,6% избирателей. Голосование проходит в нормальном режиме, без серьезных инцидентов", - сказал на брифинге глава Центризбиркома Дорин Чимил.

За рубежом активно голосуют во Франции, Германии, Италии и Румынии.

28 апреля президент Молдовы Майя Санду распустил парламент. Поводом стало то, что в парламенте, который обладает большими полномочиями, чем президент, большинство, состоящее из социалистов, лояльных к Кремлю, отбросило предложенную президентом кандидатуру на пост премьер-министра.