Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую

Фото: Césares de Roma

Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона.

Проект назвали Цесареса где Рома, сообщает Boredpanda.

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Его главной целью является распространение римской истории с более человечной и современной точки зрения.

Восстановление лиц римских правителей, умерших несколько тысяч лет назад, большая работа. Для этого сравнивали изображения на монетах той эпохи, а также скульптуры и рельефы.

Французская художница и модельер 22-летняя Летития Ky использует свои волосы, как стройматериал для скульптур. Каждым творением выражает свою мировоззренческую позицию о равенстве, терпимость и любовь к себе.