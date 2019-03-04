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вторник, 05 марта 2019 02:24

Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
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Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона.
Фото: Césares de Roma
Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона.
Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона.
Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона.
Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона.

Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона.

Проект назвали Цесареса где Рома, сообщает Boredpanda.

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Его главной целью является распространение римской истории с более человечной и современной точки зрения.

Восстановление лиц римских правителей, умерших несколько тысяч лет назад, большая работа. Для этого сравнивали изображения на монетах той эпохи, а также скульптуры и рельефы.

Французская художница и модельер 22-летняя Летития Ky использует свои волосы, как стройматериал для скульптур. Каждым творением выражает свою мировоззренческую позицию о равенстве, терпимость и любовь к себе.

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