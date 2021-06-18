Хотел убежать с карантина, упал и попал в больницу

Мужчина хотел убежать от карантина. Теперь будет лежать в больнице / 7NEWS

В Австралии мужчина в попытке убежать из отеля, где отбывал карантин, упал с балкона и повредил ногу. Так что теперь должен лежать в больнице.

29-летнего мужчину поместили на карантин в отель Pacific в австралийском Кэрнсе после прибытия в город в пятницу, 18 июня, утром. Как и все люди в стране, он должен был провести две недели на карантине, но решил схитрить. Об этом пишет Mirror.

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Мужчина пытался покинуть отель через балкон, но упал и получил легкие травмы ног. Его доставили в больницу.

Австралия в значительной степени сдерживала большинство вспышек коронавируса за счет сурового карантина, регионального пограничного контроля и быстрого отслеживания контактов между людьми. В стране с населением 25 млн человек с начала пандемии зарегистрировано чуть больше 30 тыс. случаев заболевания и 910 смертей. В этом году в большинстве регионов не было зарегистрировано ни одного случая.

В стране вкололи 6,22 млн доз вакцин. 800 тыс. человек или 3,2% населения полностью вакцинированы.

Число смертей от коронавируса в мире превысило 4 млн человек. Число жертв пандемии за последние 166 дней увеличилось на 2 млн. Первые 2 млн жертв были зарегистрированы более чем через год. Самое большое количество смертей зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, России и Мексике. Всего в этих странах выявлено около 50% всех смертей, связанных с Covid-19 в мире.