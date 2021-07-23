Хорватия и Черногория усиливают карантин

В странах ограничивают доступ к публичным заведений. Фото: pexels.com

В Хорватии и Черногории усилили карантин.

"Этими мерами мы надеемся предотвратить введение странами Европы ограничений на возвращение туристов из Хорватии. Я уверен, что с небольшими изменениями в нашей жизни мы сможем достичь хороших результатов в этом сезоне", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, сообщает Associated press.

В Хорватии запретили собрание более 50 человек, если у них нет прививки. Для крупных мероприятий установлен лимит в 1 тыс. Людей допускать на них только с сертификатом о вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус.

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В Черногории закрыли ночные клубы и запретили дискотеки. Страна надеется возобновить работу клубов 2 августа, но только для вакцинированных.

Италия вводит обязательный сертификат вакцинации против Covid-19 с 6 августа. Это пока последняя страна в Европе, которая объявила о такой схеме. Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, которые имеют хотя бы один укол вакцины, получить доступ к целому ряду публичных мест.