"Холостячкой" впервые стала бисексуалка

Героиней нового сезона "Холостячки" в Австралии стала 26-летняя Брук Блуртон. Она отметила, что является бисексуалкой. Поэтому правила романтического реалити изменили: за сердце Блуртон будут бороться как мужчины, так и женщины.

Как сообщает Entertainment Weekly, впервые за историю проекта героиней стала представительница ЛГБТ-сообщества. Команда австралийской версии "Холостячки" будет проводить кастинг между мужчинами и женщинами. Съемки начинаются в июне.

Фото: instagram.com/brooke.blurton

Представители австралийской "Холостячки" отмечают, что всех людей разного происхождения и культуры объединяет стремление быть любимыми. Поэтому дают возможность выбирать женщине между двумя полами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая "Холостячка" пикантно позировала в пиджаке на голое тело

"Возможность выбрать человека, которого я хочу видеть в своей жизни, - это действительно уникальный и особый опыт. Мой идеальный человек - это тот, кто любит меня настоящую. Я так взволнована, надеюсь, наконец найду того человека, на которого ждала", - отметила Блуртон.

Экс-футболист и звезда американской версии шоу "Холостяк" 29-летний Колтон Андервуд признался, что он гей. Каминг-аут мужчина сделал в эфире утреннего шоу Good Morning America. По его словам, он долгое время не мог признаться в своих предпочтениях и ненавидел себя за это. Прошлый год стал для него переломным и он не мог больше бежать от самого себя.