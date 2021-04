Главный "Холостяк" страны признался, что он гей

Экс-футболист и звезда американской версии шоу "Холостяк" 29-летний Колтон Андервуд признался, что он гей.

Каминг-аут мужчина сделал в эфире утреннего шоу Good Morning America.

По его словам, он долгое время не мог признаться в своих предпочтениях и ненавидел себя за это. Прошлый год стал для него переломным и он не мог больше бежать от самого себя.

"Я бежал от себя в течение долгого времени и ненавидел себя. Я гей, и я смирился с этим в начале этого года, я обрабатывал это. Следующий шагом стало сообщить об этом людям", - прокомментировал Андервуд.

Экс-холостяк извинился перед девушками, которые на шоу боролись за его сердце. Андервуд признался, что ему жаль.

Он был главным "Холостяком" в 2019 году. Тогда победила американская телеведущая Кэсси Рэндольф. Пара даже встречалась 1,5 года после проекта.

JUST IN: Former "Bachelor" star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: "I'm gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I'm the happiest and healthiest I've ever been in my life." https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7