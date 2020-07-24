Холодная война США и Китая продолжается: Пекин выдвинул ультиматум

Китай выселяет консульство США в Чэнду. Фото: Pixabay

Китай, как и обещал, ответил Соединенным Штатам Америки на выдворение китайского представительства в Хьюстоне. Пекин выселяет американское консульство в Чэнду.

На выполнение требований у Вашингтона есть 72 часа (три дня), сообщает в Twitter главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, в соответствии с принципом взаимности, китайская сторона также дала американской стороне 72 часа на закрытие генконсульства", - указано в сообщении.

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По словам Сицзиня, уведомление Китай отправил в 10:00 по пекинскому времени. Значит, представительство США в Чэнду должно закрыться до 10:00 понедельника, 27 июля.

Такие меры Пекин принял в ответ на требование США к Китаю закрыть свое генконсульство в Хьюстоне в течение трех дней. Уведомление поступило 22 июля. Госдепартамент США пояснил, что таким образом Вашингтон пытается "защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев". За день до этого заявления в китайском представительстве сотрудники жгли какие-то бумаги. В Министерстве иностранных дел Китая пообещали "жесткий ответ" на такие действия.