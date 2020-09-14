Хочется верить, что военного вмешательства не будет - Тихановская о встрече Путина и Лукашенко

Тихановская сделала заявление из-за встречи Путина и Лукашенко. Фото: Белта

Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская "хочет верить", что военное вмешательство РФ в Беларуси на фоне протестов невозможно.

Отвечая на вопрос о том, видит ли она угрозу военной интервенции России в Беларуси, как это произошло в Украине после Майдана, Светлана Тихановская ответила, что "хочет считать" такой сценарий невозможным, об этом она сказала в интервью France 24.

"Я хочу верить, что это невозможно. Прежде всего, это политический кризис - это о нашей стране. Это наше внутреннее дело, это наша борьба против конкретного человека, здесь не идет речь о каких-то границы. И наш протест абсолютно мирным, так нет нужды помогать ему (Лукашенко) какими полицейскими силами ", - отметила Тихановская.

Она также выразила сожаление по поводу встречи Владимира Путина с Лукашенко, которая состоялась сегодня в Сочи.

"Нам действительно жаль, что Путин становится на сторону диктатора, а не белорусского народа", - отметила она.

Тихановская предположила также, что договоренности, достигнутые на этой встрече, в будущем возможно будет признать недействительными, поскольку Лукашенко уже потерял легитимность.

"Лукашенко уже не является легитимным в глазах белорусского народа. Поэтому любые соглашения, которые обсуждались на этой встрече, в будущем могут быть признаны недействительными новым президентом", - заявила она.

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Напомним, Путин во время переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.