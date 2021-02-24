Хиллари Клинтон напишет книгу

Бывшая госсекретарь и экс-кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон напишет политический триллер. Роман уже получил название State of Terror.

Клинтон будет работать в соавторстве с канадской писательницей, автором серии детективных романов Луизой Пенни, сообщили в издательстве Simon&Schuster, где впоследствии и напечатают книгу.

"Серия террористических атак превращает мировой порядок в хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора", — говорится в описании триллера.

Автор: facebook.com/hillaryclinton

Главным героем станет госсекретарь США, который присоединился к администрации своего бывшего соперника на выборах. Презентация книги ожидается 12 октября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли сериал о романе Моники Левински и Билла Клинтона

Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009-го по 2013 год в администрации Барака Обамы. 2016 года она стала 1-й женщиной в истории США, которую выдвинули кандидатом в президенты от крупной политической партии. Тогда Клинтон выиграла всенародное голосование, но проиграла выборы в коллегии выборщиков своему оппоненту Дональду Трампу.