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среда, 24 февраля 2021 15:22

Хиллари Клинтон напишет книгу

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Бывшая госсекретарь и экс-кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон напишет политический триллер. Роман уже получил название State of Terror.

Клинтон будет работать в соавторстве с канадской писательницей, автором серии детективных романов Луизой Пенни, сообщили в издательстве Simon&Schuster, где впоследствии и напечатают книгу.

"Серия террористических атак превращает мировой порядок в хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора", — говорится в описании триллера.

Автор: facebook.com/hillaryclinton
 

Главным героем станет госсекретарь США, который присоединился к администрации своего бывшего соперника на выборах. Презентация книги ожидается 12 октября 2021 года.

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Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009-го по 2013 год в администрации Барака Обамы. 2016 года она стала 1-й женщиной в истории США, которую выдвинули кандидатом в президенты от крупной политической партии. Тогда Клинтон выиграла всенародное голосование, но проиграла выборы в коллегии выборщиков своему оппоненту Дональду Трампу.

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