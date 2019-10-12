Хербст прокомментировал отставку Чалого и Волкера

Аналитик Atlantic Council Джон Хербст выступил на конференции по безопасности The Riga Conference-2019. Фото: 5 канал

Отсутствие посла Украины в США не способствует укреплению украинского-американских отношений.

"Это проблема - то, что нет авторитетного человека во главе украинского посольства в Вашингтоне. Очень желательно, чтобы такой человек на этой должности появилась", - сказал аналитик Atlantic Council Джон Хербст на конференции по безопасности The Riga Conference-2019.

"То, что после отъезда Йованович, в посольстве (США, - ред.) в Киеве появился бывший посол Тейлор, означает, что наша политика в отношении Украины не меняется и наша поддержка реальных реформ в Украине остается. Тейлор - это человек с авторитетом, с опытом и знаниями", - сказал Хербст.

Он также считает негативным фактором "то, что после отставки спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, который обращал в Вашингтоне много хорошего внимания на "украинский вопрос ", нету похожего по опыту и значимости человека на подобной должности".

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Последним чрезвычайным и полномочным посол Украины в США был Валерий Чалый, который уволен с этой должности 19 июля 2019.