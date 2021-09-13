Хасиды, вернувшиеся из Умани, массово болеют Covid-19

Подавляющее большинство инфицированных вернулись в Израиль после паломничества в Умани. Фото: pixabay.com

В Израиле в течение 11-12 сентября коронавирус обнаружили у 1439 израильтян, вернувшихся из Украины.

В целом положительный результат Covid-теста получили на выходных 1713 путешественников из других стран, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и полиции Израиля, передает Haaretz.

"Подавляющее большинство вернулись в Израиль после паломничества в Умани. Еще 47 человек прибыли из Молдовы, 23 – из Австрии, а 18 – из США", - говорится в сообщении.

В пятницу полиция заявила о более чем 200 хасидах, которые использовали поддельные тесты на коронавирус. За своевременный вылет из Украины они платили по $20. Подделка документов и распространение инфекционного заболевания при определенных обстоятельствах считается в Израиле уголовным преступлением.

В субботу в Израиле обнаружили более 10 084 Covid-инфицированных людей.

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В этом году 50 тыс. хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года Рош-Гашана, которое пришлось на 6-8 сентября. После прошлогодних препятствий со въездом в Умань из-за эпидемии коронавируса, на землю, которую они считают святой, паломников приехало беспрецедентно много. В Умани в 1810 году умер их духовный лидер, основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман. Его могила стала местом ежегодного паломничества хасидов со всего мира.