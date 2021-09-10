Хасиды вернулись в Израиль с фальшивыми Covid-тестами

В Израиле жалуются, что хасиды возвращаются из Умани с фальшивыми тестами. Фото: Нацполиция

Хасиды вернулись из Умани в Израиль с поддельными тестами на коронавирус.

13 студентов ешива в Израиле задержали по возвращении из Умани с фальшивыми справками, пишет Ynet.

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Из аэропорта их на машинах скорой помощи доставили к месту жительства, а не в карантинные отели. После того как студенты поправятся, начнут расследование по подозрению в распространении болезни.

На рейсах из Украины могут быть десятки людей с липовыми справками об отсутствии Covid-19, считают правоохранители.

Хасиды за фейковый результат теста и своевременный вылет из Украины платили по $20, пишет 7kanal.

50 тыс. евреев-хасидов прибыли в этом году в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана. После прошлогодних препятствий с въездом в Умань, связанных с эпидемией коронавируса, сейчас на землю, которую они считают святой, паломников приехало беспрецедентно много. В Умани в 1810 году умер их духовный лидер, основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман. Его могила стала местом ежегодного паломничества хасидов со всего мира.