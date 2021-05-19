ХАМАС отказывается прекратить огонь

ХАМАС не прекратит огонь. Фото: Reuters

Член организации ХАМАС Иззат ар-Решек опроверг сообщения израильских СМИ о том, что движение согласилось с предложением Египта о прекращении огня сторонами израильско-палестинского конфликта.

"Некоторые вражеские СМИ сообщили, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, это неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня достигнуто не было", - написал он в своем твиттере.

По его словам, ООН, Египет, Катар и другие страны продолжают прилагать усилия, направленные на достижения согласия о прекращении огня.

"Мы подчеркиваем, что усилия и контакты посредников являются серьезными и постоянными, но требования нашего народа ясны и хорошо известны", - подчеркнул ар-Решек.

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Египет через свои частные каналы предложил Израилю учредить режим прекращения огня в отношении сектора Газа с 06:00 утра в четверг по местному времени. Израиль это предложение отклонил.