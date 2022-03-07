Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль

Международная хакерская сеть Anonymous сломала русские государственные каналы. По ним начали транслировать видео о войне в Украине.

Кадры о военных преступлениях Москвы транслировались по "России 24", "Первому каналу", "Москве 24" и сервисам Wink и Ivi, сообщается на странице Anonymous в твиттере.

Также на телеканалах появился призыв, в котором россиянам советовали выступить против войны в Украине.

"Мы - обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны. Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых граждан РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", - говорилось в сообщении.

Фото: twitter.com/YourAnonTV

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.