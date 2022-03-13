Хакеры из Украины изрядно подпортили россиянам выходной

Завершили выходной день для россиян блокированием работы кинотеатров. Фото: pixabay.com

Украинские хакеры испортили россиянам настроение в выходной день.

Они атаковали популярные сайты услуг, которыми часто пользуются граждане РФ, сообщает "Сегодня".

"Сначала навалились на услуги по доставке еды. Любителям побаловать себя лакомством пришлось самостоятельно идти в магазин и стоять в очереди. Это при условии, что любимый магазин или ресторан до сих пор не ушел с российского рынка. Затем целью хакеров стали новостные сайты", - говорится в сообщении.

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Завершили выходной день для россиян блокированием работы кинотеатров и сервисов по онлайн-бронированию билетов.

"У них появилось много свободного времени, чтобы постоять в очереди в обменных или за туалетной бумагой", - пишет издание.

Из-за войны в Украине решение о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытие или выходе с российского рынка приняли такие гиганты, как Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.