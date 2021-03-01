Губернатора обвинили в сексуальных домогательствах

Эндрю Куомо вероятно приставал к своим помощницам. Фото: mbk-news.appspot.com

Губернатора штата Нью-Йорк, США, Ендрю Куомо бывшие помощницы обвинили в сексуальных домогательствах.

Подробностями поделилось издание New York Times.

По словам экс-чиновницы Линдси Бойлэн, Куомо неоднократно предлагал ей сыграть в покер на раздевание, мог неожиданно поцеловать ее в губы, часто касался ее ягодиц или ног.

Через несколько дней после признаний женщины с заявлением о домогательствах выступила другая бывшая помощница - 25-летняя Шарлотт Беннетт.

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По ее словам, губернатор часто спрашивал о ее личной жизни, с кем она спит и имела ли интимные отношения со старшими мужчинами. Ей Куомо заявил, что "открыт для отношений с женщинами, которым около 20".

Сам Куомо открещивался от своих слов, когда давал комментарий изданию. Однако признался, что действительно спрашивал Беннетт о личной жизни, но "действовал как ментор".

"Я никогда не заигрывал с мисс Беннетт, как и никогда не собирался действовать неприемлемым способом", - сказал Куомо.

Племянника королевы Великобритании Елизаветы II графа Стратмора и Кингхорна 34-летнего Саймона Боуз-Лайона британский суд приговорил на 10 месяцев заключения за сексуальные домогательства.