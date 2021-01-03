Грузовой самолет столкнулся со стаей птиц

Стая птиц "посадила" самолет в аэропорту Стамбула. Фото: ИНА

Грузовой самолет "Турецких авиалиний" совершил экстренную посадку из-за столкновения со стаей птиц.

Это произошло вскоре после взлета. Об этом сообщает IHA.

"Грузовой самолет типа Boeing 777-F, который осуществлял рейс Стамбул-Алматы, пролетел через стаю птиц вскоре после взлета. Из-за повреждения носовой части самолет вернулся в аэропорт имени Ататюрка", - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел над Мраморным морем, примерно через полчаса после взлета. Повреждения не повлияли на посадку.

Самолет сняли с полета и отбуксировали в ангар чтобы оценить повреждения и осуществить техническое обслуживание.

Аэробус компании Avianca совершил экстренную посадку в колумбийском аэропорту "Эль-Дорадо", потому что запутался в новогодних украшениях. Колумбийские СМИ предположили, что это мог быть пиротехнический аэростат. Авиакомпания сообщила, что самолет столкнулся с воздушным шаром.