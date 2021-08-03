Грузовик столкнулся с автобусом, погибли почти 40 человек

В результате аварии погибло много людей. Фото: АР

Неподалеку малийского города Сегу столкнулись автобус и грузовик.

В результате погибли по меньшей мере 37 человек, много раненых. Об этом сообщает Mali24.info.

На место аварии приехали министр транспорта и инфраструктуры, министр безопасности и защиты Малые и губернатор Сегу Алассан Траоре. Власти страны призывает проверить все старые автомобили.

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По предварительным данным, причиной ДТП стал разрыв шины грузовика.

В курортном регионе Турции перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП погибли четверо пассажиров, 16 получили различные травмы.