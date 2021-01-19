Грузовик раздавил не менее 15 спящих рабочих

Место аварии / PTI

По данным полиции, не менее чем 15 рабочих раздавило насмерть грузовиком в Индии, когда те спали у дороги.

Глава местной полиции Варадбхай Пател заявил, что авария произошла рано утром возле села в индийском штате Гуджарат. Об этом пишет Аljazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель маршрутки сбил пешехода: видео смертельного ДТП

Самосвал наехал на спящих рабочих, в результате чего на месте происшествия погибли 12 человек. 8 раненых были доставлены в больницу, где еще трое умерли. Среди погибших девочка, 8 женщин и 6 мужчин.

По словам Пателя, водитель потерял контроль над управлением автомобилем после того, как наехал на сахарный тростник, свисающей с трактора, который двигался в противоположном направлении. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги, задавив спящих на обочине рабочих.

Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования и объявил о компенсации семьям погибших и раненым. Гуджарат - родной штат Моди.

Ежегодно в ДТП в Индии погибают десятки тысяч людей. Аварии преимущественно происходят из-за плохих дорог, старых и сломанных транспортных средств, небрежного вождения. По правительственным данным, 2019-го в Индии в ДТП погибли более 150 тыс. человек, 410 в день или 17 человек в час. За этот период в стране произошло почти полмиллиона аварий.