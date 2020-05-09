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воскресенье, 10 мая 2020 00:04

Грузия выдвинула Украине требование относительно Саакашвили

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Грузия выдвинула Украине требование относительно Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Грузии потребовал от Украины экстрадировать Михеила Саакашвили, который назначен руководителем Исполнительного комитета реформ.

"У нас была бы совершенно другая реакция, если бы Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии", – сказал глава МИД Давид Залкалиани в эфире телеканала Imedia.

Он добавил, что Грузия обращалась к украинским властям с этой просьбой, но реакция его не устроила.

"К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство", – сказал Залкалиани.

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Министр подчеркнул, что в международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Грузия в ответ на это отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

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