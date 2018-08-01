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среда, 01 августа 2018 12:39

Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
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Алла Михеева получила широкую известность с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж"
Фото: obozrevatel.com
Алла Михеева получила широкую известность с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж"
Алла Михеева получила широкую известность с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж"
Алла Михеева получила широкую известность с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж"
Алла Михеева получила широкую известность с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж"

На фестивале "Жара" в Баку, Азербайджан, российский эстрадный певец Григорий Лепс избил журналистку Аллу Михееву из-за острого вопроса о его детях. Об этом вчера сообщили СМИ.

Инцидент сняли на видео, но позже автор удалил его из сети и отказался предоставлять журналистам. Показал фото красавицы и рассказал о ней Obozrevstel.

Михеева родилась в 1989 году в Украине. В детстве с семьей перебралась в российский городок Междуреченск Кемеровской области. Едва окончив школу, Михеева двинулась покорять театральные вузы Москвы. Дважды доходила до последнего тура, но поступить смогла только на третий год.

Широкую известность получила с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж". В ней она задавала звездам разные неудобные вопросы и заслужила репутацию не очень толковой блондинки.

Автор: obozrevatel.com
  Алла Михеева получила широкую известность с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж"
Алла Михеева получила широкую известность с 2012 года, когда стала представлять в программе "Вечерний Ургант" рубрику "Острый репортаж"

В 2018 году Алла участвовала в Новогодней ночи на Первом канале.

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Михеева не замужем, но о ее личной жизни ходят разные слухи.

"То шикарный букет с курьером пришлют, то машину подарят, то на ужин позовут, а кто-то из них даже отдых в Эмиратах ей оплатил. Слышала, особенно близка она с крутым бизнесменом, у которого разрекламированная оконная фирма. Имени я его называть не буду - у мужчины жена и малолетние дети. Жена не особенно в курсе его походов на сторону. А девочка наша и не напрягается. Замуж пока бежать желанием не горит. Наслаждается жизнью и сегодняшним днем. А что еще надо в 26 лет", - рассказала журналистам сотрудница телецентра "Останкино" Ирина Малец.

В Ужгороде группа мужчин напала на местного журналиста, ведущего радио "Тиса FM" Максима Барну. Об этом в своем Facebook сообщила жена журналиста Наталья Андросова, которая была свидетелем происшествия.

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01
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