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понедельник, 14 мая 2018 13:53

Грибник нашел в лесу двуглавого оленя
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В США в городе Фрибург в штате Миннесота грибник нашел труп двуглавого детеныша белохвостого оленя. Об этом мужчина сообщил в Департамент природных ресурсов штата.

Происшествие случилось в мае 2016 года, но именно сейчас американские ученые полностью изучили этот феномен. Выводы и исследования опубликовали в научном журнале American Midland Naturalist, пишет Fox News.

Выводы и исследования опубликовали в научном журнале American Midland Naturalist
Фото: Fox News
Выводы и исследования опубликовали в научном журнале American Midland Naturalist
Выводы и исследования опубликовали в научном журнале American Midland Naturalist
Выводы и исследования опубликовали в научном журнале American Midland Naturalist
Выводы и исследования опубликовали в научном журнале American Midland Naturalist

"Это первый зарегистрированный случай, когда двуглавый детеныш родился полностью сформированным. Очевидно, его мать пыталась заботиться о нем. Животные инстинкты очень сильны", - рассказал сотрудник Департамента природных ресурсов Миннесоты Лу Корничелли.

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Для изучения двуглавого оленя ученые провели компьютерную томографию и МРТ. Установили, что у новорожденного олененка были две отдельные шейные области, которые переходили в единый позвоночник. У животного была одна печень, но деформированные селезенка и желудочно-кишечный тракт.

"Было несколько зарегистрированных случаев двуглавых копытных зародышей. Однако, ни один из них не дожил до конечного срока. Уникальность этого детеныша сделала его особенным для науки ", - сказал исследователь Джино Д'Анджело.

Находку планируют представить на выставке дикой природы в городе Сент-Пауло в Миннесоте.

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14
мая

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