Грабители случайно вызвали полицию во время ограбления

Штаб-квартира стаффордширский полиции в центральной Англии / CNN

Два грабителя-неудачника были арестованы в Великобритании после того, как случайно позвонили в полицию во время совершения преступления.

Офицер с Стаффордшира назвал воров "самыми большими грабителями-неудачниками в мире" и сравнил с несчастными воришками из фильма "Один дома". Об этом пишет CNN.

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Он сказал, что один из воров во время ограбления со взломом нечаянно сел на телефон и набрал 999 - номер службы экстренной помощи Великобритании. Это позволило офицерам узнать о совершении преступления.

В 2016-м два таких же грабителя-неудачника напали на McDonald's во Франции, где обедали 11 вооруженных членов элитного военизированного формирования.