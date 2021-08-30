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понедельник, 30 августа 2021 17:10

Грабители привязали заложников к крышам машин как "живые щиты"

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Грабители привязали заложников к крышам машин как &quot;живые щиты&quot;
Мирных жителей взяли в заложники во время массового ограбления банка и привязали к автомобилям / Twitter yurimacri

По меньшей мере 10 мирных жителей взяли в заложники и привязали ремнями к автомобилям во время массового ограбления банка в городе на юге Бразилии.

Кадры показывают, как заложники едут, привязанные к люкпм на крышах и к капотам автомобилей во время бегства преступников от полиции, когда подозреваемые проезжают через город Арасатуба рано утром в понедельник, 30 августа. Об этом пишет Daily Star.

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Слышны выстрелы, когда полиция преследует их. На бегу заложников привязали к машинам в попытке предотвратить преследования. Пока неизвестно, были ли жертвы и ранены ли заложники в результате нападения, передает BBC.

Нападение совершила банда, состоящая минимум из 50 хорошо вооруженных преступников. Во время нападения и преследования три человека погибли, еще трое ранены. Двое арестованы. Сообщает CNN.

В заявлении полиции говорится, что "преступников ищут".

В английском графстве Сассекс засудили пенсионера 67-летнего Алана Слэттери к шести годам заключения за ограбление трех банков. В марте 2021 года мужчина пытался ограбить банк, однако кассиры не поняли почерк на записке с требованиями и угрозами.

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30
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